حماقي بدمياط.. ازدحام وإعاقة مرورية وتواجد أمني

وسط جمهور كبير وازدحام غير عادى بمدينة دمياط الجديدة، أحيا الفنان محمد حماقي حفل غنائي ساهر له مساء الخميس 27 أبريل، في افتتاح فرع نادي وادي دجلة بمدينة دمياط.

ووصل محمد حماقي عصر الخمي إلى دمياط الجديدة، استعدادا لمقابلة جمهوره بفرع نادي وادي دجلة الجديد في دمياط.

كثفت الأجهزة الأمنية بدمياط من تواجدها بشوارع دمياط الجديدة، نتيجة لتوافد الدمايطة لحضور الحفل مما أدى إلى اعاقه الحركة المرورية بشوارع المدينة.

كان قد طرح المطرب محمد حماقي أغنيته الجديدة “فضّوله مكان” عبر يوتيوب خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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