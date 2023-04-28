نعمل زيهم.. كيف يرى نبيل الحلفاوي حل أزمة الكرة المصرية

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب نبيل الحلفاوي "كل أزمات الكرة المصرية والجماهيرية (غير الفنية والتي لا نسمع عن مثلها دوليا) حلها بسيط جدا وواضح جدا، نعمل زيهم.



وأضاف "تطبيق اللوائح والقوانين بكل دقة وحسم، عدالة عمياء لا ترى ألوانا ولا أشخاصا.

ويا ريت يتم إعلان الحيثيات والمواد المستند إليها لتهدئة الجماهير.

واختتم "المسئول الجاهل أو المرتعش أو المنحرف يستبعد فورا.



يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الرجاء المغربي يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.