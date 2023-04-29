مش البطيخ والخيار بس...5 توابل تساعد على الترطيب خلال فصل الصيف

غالبًا ما نقوم بإجراء تغييرات في نظامنا الغذائي وفقًا للموسم، نظرًا للطقس الحار في الوقت الحالي ، يختار الكثير منا الأطعمة التي تتمتع بخصائص التبريد و الترطيب، على سبيل المثال نميل إلى اختيار الفواكه والخضروات المرطبة مثل البطيخ والخيار، نتجنب أيضًا تناول الكثير من الأطعمة المقلية.



ولكن ماذا عن المكونات اليومية التي نستخدمها في الطهي؟ فإننا نعتمد على مجموعة من التوابل لإضفاء نكهة على أطباقنا، قد تعتقد أن أي نوع من التوابل سيكون له تأثير ساخن على جسمك، لكن هذا مفهوم خاطئ، يمكن أن توفر لك مزايا معينة فوائد مهمة ، خاصة خلال فصل الصيف.



الشمر:

يُعرف الشمر أيضًا باسم badishep أو saunf ، ويُعرف على نطاق واسع بأنه مساعد للجهاز الهضمي، من الشائع في الهند مضغ كمية صغيرة من هذه البذور ، خاصة بعد تناول وجبة ثقيلة، نظرًا لخصائصه المبردة ، يمكن أن يساعد الشمر في مكافحة الحموضة والغثيان والإمساك، لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في تقليل تهيج الأمعاء، يقال أيضًا أن الشمر له خصائص إزالة السموم، بصرف النظر عن استخدامه للطهي ، يستهلك الكثير من الناس أيضًا ماء الشمر في الصباح، كل ما عليك فعله هو نقع بذور الشمر في كوب من الماء طوال الليل وتناولها فور الاستيقاظ من النوم.



الكزبرة

يقال إن الكزبرة تعمل بمثابة معرق ، مما يعني أنها يمكن أن تسبب لك التعرق، لكن تذكر أن العرق يمكن أن يكون طريقة جسمك للتخلص من السموم وتنظيم درجة حرارته، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات A و C و K، يمكن لبذور الكزبرة أن تحسن عملية التمثيل الغذائي وتساعد أيضًا في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، تمامًا مثل الشمر ، يمكن نقع هذه البذور في الماء طوال الليل، يمكن بعد ذلك تناول هذا الخليط البسيط من الكزبرة كمشروب صباح مغذي.



النعناع

غالبًا ما نرى أوراق النعناع تُستخدم كزينة لمبردات الصيف، إنه أحد أفضل المكونات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الصيفي، يحتوي النعناع على المنثول الذي يوفر إحساسًا بالبرودة، كما أنه يساعد في محاربة عسر الهضم، يقال إن النعناع ينشط المسام في بشرتك وبالتالي يساعد في خفض درجة حرارة جسمك.



هيل أخضر

يمكن أن يساعد الهيل في تنظيم درجة حرارة الجسم، تساعد خصائص التبريد أيضًا في مكافحة مشاكل المعدة بما في ذلك الحموضة والانتفاخ وفقًا للأيورفيدا ، يُعتبر الهال بمثابة `` tridoshic '' ، لأنه يوازن بين جميع الطاقات في أجسامنا. مثل الشمر ، يمكن أن يساعد أيضًا في إنعاش أنفاسك، يقال أن ماء الهيل له تأثير إزالة السموم من الجسم.



الكمون

هو نوع آخر من التوابل التي لها تأثير في إزالة السموم، يضاف هذا المكون عادةً إلى العديد من الأطباق الهندية بالإضافة إلى المشروبات المنعشة، يُعرف الكمون على نطاق واسع بأنه علاج لعسر الهضم والحالات ذات الصلة، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تجعله أقل طعام خارق، كما أنه غني بالحديد والمواد المغذية الأخرى التي تحافظ على صحة جسمك وحيويته.

المصدر: food.ndtv

