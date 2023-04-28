إنفوجراف..مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن القطاع اللوجستي في مصر.

وأوضح الإنفوجراف القطاع اللوجستي المصري شهد تطور كبير في السنوات الأخيرة مدعومًا برؤية الدولة المصرية بالتحول إلى مركز لوجستي عالمي ومحور للتجارة الدولية معتمدًا بشكل رئيس على الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخّها في مختلف القطاعات مثل المواني، والطرق، والنقل الجوي.



وتابع الانفوجراف أن مصر تقدمت 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 حيث جاءت مصر في المرتبة الثالثة أفريقيا بعد جنوب افريقيا و بتسوانا.