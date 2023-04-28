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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات المصريين للعمل في دبي

صدى البلد

دعت مجموعة الإمارات محترفي تكنولوجيا المعلومات في مصر، الراغبين في تطوير مسارهم المهني إلى الانضمام للعمل في مقرها الرئيسي بدبي.

وتبدأ المجموعة، التي تضم طيران الإمارات ودناتا وشركات أخرى، حملة التوظيف في مصر بجلسة معلومات عبر الإنترنت للمدعوين فقط من المتخصصين في التكنولوجيا يومي 14 و 15 مايو. يمكن النقر هنا للتسجيل وتلقّي الدعوة.

 

وتتطلع مجموعة الإمارات إلى توظيف أكثر من 300 خبير في تكنولوجيا المعلومات في الأشهر المقبلة لتولّي مجموعة من الأدوار في هندسة البرمجيات والتطوير، والسحابة المختلطة والتسليم السريع وإدارة المنتجات التقنية ومقر العمل الرقمي والأمن السيبراني والهندسة المعمارية الحديثة والابتكار وإدارة الخدمات.

 

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: “تُصنف دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم التي يطمح خبراء التكنولوجيا للعمل فيها وقيادة المبادرات وتطوير التطبيقات المستقبلية. نحن ناقلة عالمية رئيسية، لذلك فإننا نبحث عن تحسينات مستمرة للمنتجات وننشد الكفاءة عبر عملياتنا”.

وأضاف: "نستثمر في المستقبل للاستفادة من التطور التكنولوجي ورفع مهارات موظفينا، كما أننا حريصون على جذب المواهب للانضمام إلى مواردنا البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. فلدينا مجموعة من مشاريع التكنولوجيا والابتكار المثيرة في طور الإعداد، والتي سيشكل بعضها أوجه العديد من عملياتنا وأنشطتنا اليومية ونحن على ثقة من أن هذه المشاريع ستشكل حجر الأساس للوظائف التي يحلم بها محترفو التكنولوجيا".

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