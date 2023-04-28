حدث استثنائي خلال احتفالات روسيا بذكرى النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية

قال الكرملين اليوم الجمعة إن الوحدات العسكرية الروسية التي قاتلت في أوكرانيا سيتم تمثيلها في موكب في موسكو في 9 مايو للاحتفال بالذكرى السنوية للفوز السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وتعد العطلة واحدة من أهم العطلات في التقويم الروسي، وعادة ما تتميز بعرض ضخم للأجهزة العسكرية في الساحة الحمراء وخطاب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وشنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا جاء بعد أيام من اعلان الرئيس فولوديمير زيلنسكي إنه هو والزعيم الصيني شي جين بينغ تحدثا في مكالمة هاتفية "طويلة وذات مغزى" حيث قال شي إن حكومته سترسل مبعوثًا للسلام إلى أوكرانيا ودول أخرى.

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن قصف يوم الجمعة أظهر أن الكرملين لا يهتم بصفقة سلام.

وبدأت صفارات الإنذار الجوية في حوالي الساعة الرابعة صباحًا ، وانتهى التنبيه بعد حوالي ساعتين.

وكان الهجوم الصاروخي هو الأول على العاصمة منذ 9 مارس. وقد أحبطت الدفاعات الجوية هجمات الطائرات بدون طيار الروسية مؤخرا.

وتم إطلاق الصواريخ من الطائرات التي تعمل في منطقة بحر قزوين، وفقًا لقائد القوات المسلحة الأوكرانية الأعلى فاليري زالوزني.

والحرب متوقفة إلى حد كبير منذ فصل الشتاء، لتصبح حرب استنزاف لأن كل جانب قد قفز مواقع الآخر من مسافة بعيدة، تقوم أوكرانيا ببناء ألويتها الميكانيكية مع دروع تم توفيرها من قبل حلفائها الغربيين، الذين كانوا يتدربون أيضًا على القوات الأوكرانية ويرسلون الذخيرة.

وأعلن الناتو يوم الخميس تسليم أكثر من 98 في المائة من المركبات القتالية التي وعدت بها أوكرانيا خلال الحرب، حيث تستعد كييف هجوما مضادا محتملا.