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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تواصل أعمال إصلاح أسفل نفق السكة الحديد بالمستقبل

الاعمال
الاعمال

وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها أسفل نفق المستقبل.

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وواصلت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، أعمال إصلاح ورصف الطريق بمنطقة أسفل نفق السكة الحديد بمدينة المستقبل أمام المنطقة الصناعية، وتشمل الأعمال إعادة تأهيل أرضية النفق وصبَّها بالخرسانة المسلحة وعمل حوائط خرسانية داعمة، كما سيتم رصف المساحة قبل وبعد النفق وعمل غرف صرف أمطار وتجميعها على بيارة رئيسية؛ نظرًا لتعرض المنطقة لمشكلات تراكم المياه بسبب المياه الجوفية والمياه السطحية مع انخفاض منسوب الأرض مما أدى لتلف طبقات الأسفلت.

وأوضح الشيمي أن الأعمال سوف تستغرق ١٠ أيام لإنهائها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على المواطنين باتخاذ أعلى الكوبري مسارًا لهم لحين الانتهاء من الأعمال.

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