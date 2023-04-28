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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الإسرائيلية تتجه لشرعنة 70 بؤرة استيطانية بـ عِلم الأمريكان

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية تتجه لشرعنه 70 بؤرة استيطانية

يتوقع أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية بإجراءات لمخطط شرعنة 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى البؤر الاستيطانية العشوائية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في فبراير الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن هذا المخطط نوقش خلال اجتماع "شبه سري" عُقد في القدس، بداية الأسبوع الحالي، وأن المخطط يشمل عددا غير مسبوق من البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي توصف بـ"الاستيطان الشبابي"، التي سيتم شرعنتها استنادا إلى "قرار الكابينيت الذي بموجبه ستتم المصادقة على الاستيطان الشبابي كلّه".

وهناك عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية الأخرى التي لن تتم شرعنتها في إطار هذا المخطط، بادعاء وجود تعقيدات حول مكانة الأرض الجاثمة عليها، مثل أنها أراض بملكية خاصة فلسطينية أو أن دولة الاحتلال لم تصادقها لتعلن عنها أنها "أراضي دولة"، علما أن جميع المستوطنات في الضفة أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة أو في أراض صادرها الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن يشاي مرلينغ، مدير عام دائرة الاستيطان التي تعمل من خلال الهستدروت الصهيونية العالمية ووزارة الاستيطان، قوله حول البؤر الاستيطانية التي لم تكن ضمن مخطط شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، إن "الحكومة ستقرر المصادقة عليها لاحقا".

وأضاف مرلينغ خلال الاجتماع "شبه السري" أنه "يصعب ملاحظة العمل الميداني الكثير في ظل الضجة الكبرى حول الإصلاح (القضائي). ولدينا حكومة مميزة تدفع مشاريع استيطانية غير مسبوقة في يهودا والسامرة والنقب والجليل".

وسيتم نشر قائمة البؤر الاستيطانية العشوائية التي ستبدأ إجراءات شرعنتها خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع. وبحسب الصحيفة، فإنه بعد ذلك مباشرة "سيكون بإمكان البؤر الاستيطانية البدء بالارتباط بالبنية التحتية الحيوية الرسمية.

وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع إن الحكومة تعتزم دفع أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية العشوائية التي سيتم شرعنتها. 

وأضاف أن "هدفنا فرض الاستيطان الشبابي كحقيقة تم تسويتها. ومديرية الاستيطان تعمل ليل نهار من أجل تطوير الاستيطان، سواء في البناء أو البنية التحتية".

يشار إلى أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي. إلا أن سموتريتش اعتبر أن "مواطني الضفة لا يساوون أقل (من السكان داخل إسرائيل)، ونحن لا نوافق بأي شكل على تقبل هذا الإهمال الذي ساد منذ سنين في البنية التحتية والشوارع وفي أي شيء يستحقه المواطنون. ونحن ندفع إصلاح ’مواطنة متساوية’ لتسوية التزام الوزارات تجاه سكان الضفة، ونعمل من أجل نشر بنية تحتية – كهرباء وشوارع وسنستمر معا في تسوية الاستيطان الشبابي. والدولة تعتزم تطوير الاستيطان وجلب نصف مليون ساكن آخر إلى الضفة".

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع أنها تدرك أنه ستكون هناك معارضة لمخطط شرعنه عشرات البؤر الاستيطانية، وزعمت هذه المصادر أن "التعهد (الإسرائيلي) خلال مؤتمر العقبة بعدم البناء في الضفة لا علاقة له مع الواقع، لأن القرار بالتسوية اتخذته الحكومة قبل المؤتمر. كما أن المستوطنات هي بمثابة توسيع لمستوطنات قائمة. والجميع كانوا ضالعين في هذا الحدث، والأمريكيون يعلمون بهذا القرار أكثر مما يعلمون به في البلاد"، وفق ما نقلت الصحيفة عنهم.

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