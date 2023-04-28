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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برنامج الغذاء العالمي يحذر من تعرض ملايين السودانيين للجوع

صدى البلد

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من تعرض ملايين السودانيين للجوع، مع احتدام القتال الذي تكاد تكون العمليات الإنسانية مستحيلة بسببه.

وأضاف برنامج الغذاء العالمي أنه في هذا الوقت تحتاج ثلث البلاد إلى المساعدة، مع النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والأدوية والرعاية الصحية.

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وقالت ممثلة البرنامج للاتصال الإقليمي في شرق أفريقيا بريندا كاريوكي، إن الأزمة سيكون لها عواقب طويلة الأجل، فمنذ بدء الصراع ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 28% في جميع أنحاء ولايات جنوب السودان؛ مما عرض ملايين السودانيين للجوع.


وأكدت ممثلة البرنامج أن الوضع الأمني أجبر البرنامج على تعليق عملياته مؤقتًا، داعيةً أطراف الصراع إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف القتال واستعادة الهدوء وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بمهامهم بأمان .

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