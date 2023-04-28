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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. طلاسم على جسد عاري تهدد سيدة مدينة نصر.. وتحقيقات مقتل عروس طنطا تؤكد عذريتها.. ملكة جمال الوراق تريند من جديد

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها سقوط سيدة ضحية لدجال ابتزها بصور عارية لها ومصرع عنصرين شديدين الخطورة في معركة مع الأمن بالوراق وقرار عاجل من المحكمة بحق المتهم بتشويه ملكة جمال الوراق ومأساة عروس طنطا التي أكدت التحقيقات عذريتها بعد 48 ساعة من زفافها. 

 

طلب صوري عريانة وطلع نقّاش| ضحية شيخ روحاني : حبّيت أرجّع جوزي

 

"ضحك عليا وقالي هرجعلك جوزك بعد ما سابك وطلب مني اكتب طلاسم على جسمي عاري تماما وابعتله الصور عشان يتأكد ان الطلاسم صح وفوجئت انه ابتزني بالصور بعد كده".. بهذه الكلمات أدلت سيدة بتفاصيل تعرضها للنصب والابتزاز من دجال ادعى قدرته على جلب الحبيب وفك السحر والأعمال ونجحت الاجهزة الامنية في القاء القبض على المتهم وتبين انه "نقاش" ويعاونه صديقه "مبيض محارة".

 

توفيت على يد زوجها بطعنات.. محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

 

قال أيمن الشبيني، محامي عروسة طنطا المقتولة على يد زوجها بعد 48 ساعة من زفافهم، أن تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد تشريح جثة العروس كشف أنها مازالت بكرًا وبكامل عذريتها، مشيراً إلى أن التحقيقات مع المتهم مازالت مستمرة للكشف عن أسباب تخلصه من زوجته بهذه الطريقة البشعة.

 

فتاة تتخلص من رضيعها أمام مسجد بالجيزة.. وتعترف: أبوه تهرب مني

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فتاة متهمة بالتخلص من رضيعها بإلقائه أمام مسجد بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، وجار ضبط والد الطفل الهارب.

 

قرار عاجل من المحكمة بعد تشويه وجه ملكة جمال الوراق بـ25 غرزة.. صور

 

عاقبت محكمة جنح الوراق المتهم بتشويه وجه ملكة جمال الوراق بالحبس سنة عن الاتهامات المنسوبة اليه وبراءته في تهمة البلطجة.

 

تبادل إطلاق نيران.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر في الجيزة

 

 

كشفت أجهزة أمن وزارة الداخلية في الجيزة، تفاصيل مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة ثالث في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بمنطقة الجيزة.

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