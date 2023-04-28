حسين الشحات.. شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

أعلن الاعلامي احمد شوبير، عن فوز حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ19 بالدوري المصري الممتاز.



ونشر أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك صورة لحسين الشحات وكتب قائلا "حسين الشحات الأفضل في الجولة الـ19 من الدوري المصري"



ويستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره الأهلي على ملعب محمد الخامس، مساء السبت القادم، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

