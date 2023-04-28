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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات.. شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

شوبير
شوبير

أعلن الاعلامي احمد شوبير، عن فوز حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ19 بالدوري المصري الممتاز.


ونشر أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك صورة لحسين الشحات وكتب قائلا "حسين الشحات الأفضل في الجولة الـ19 من الدوري المصري"


ويستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره الأهلي على ملعب محمد الخامس، مساء السبت القادم، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.


الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.
 

النادي الأهلي احمد شوبير ابطال افريقيا الدوري المصري حسين الشحات

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