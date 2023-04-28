طبخته وأكلت منه .. ضبط ربة منزل قتلت ابنها بالشرقية 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط ربة منزل لقيامها بقتل ابنها الصغير البالغ من العمر خمس سنوات وقامت بطبخ رأسه وأكلها، بقرية أبو شلبي التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس وتم التحفظ على المتهمه وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود بلاغ بقيام ربة منزل تبلغ من العمر قرابة ثلاثين عامًا بقتل ابنها البالغ من العمر خمس سنوات.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ قرابة ثلاث سنوات، وتعيش رفقة ابنها في منزل بقرية أبو شلبي دائرة مركز شرطة فاقوس وتم التحفظ على المتهمه وجار تحرير محضر بالواقعة.