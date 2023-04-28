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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إنطلاق فعاليات معرض تونس للكتاب الـ37

معرض تونس للكتاب
معرض تونس للكتاب

انطلقت اليوم الدورة الـ 37 من فعاليات معرض تونس الدولى للكتاب، الذي افتتحه الرئيس التونسى قيس سعيد، بحضور عدد من سفرا الدول العربية والأجنبية في مقدمتهم السفير المصرى بتونس إيهاب فهمي، وذلك تحت شعار «حلّق... بأجنحة الكتاب».

وفي الدورة الـ 37، يشارك فيها 279 عارضا من 22 دولة،  بينها: «روسيا وإيطاليا» اللّتيْن تشاركان للمرة الأولى منذ تأسيس المعرض، إلى جانب مشاركة مصر وعدد من الدول التى من بينها «الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وسوريا ولبنان والكويت والأردن وقطر والسودان واليمن والسعودية والإمارات تركيا وإيران وفرنسا والسنغال والسويد والمجر وإيرلندا».

ويبلغ عدد العارضين التونسيين 128 يقدمون إصدارات مختلفة إلى جانب 124 عارضا من الدول العربية و24 عارضا أجنبيا فضلا عن 3 أجنحة لمنظمات غير حكومية.

وتتضمن الدورة الحالية العديد من الأنشطة المخصصة للكتاب من ضمنها أكثر من 100 نشاط موجه للكبار يتراوح بين الندوات الفكرية والأدبية ذات العلاقة بمواضيع وإشكاليات راهنة وطنيا ودوليا، على غرار التنمية المستدامة والتحديات البيئية ورهانات الرقمنة وغيرها، بالإضافة إلى أنشطة تهتمّ بالقراءات الشعرية والقصصية وتوقيعات الكتب والحقائب الأكاديمية وغيرها.

أما البرنامج الموجّه للأطفال والشباب، فيتضمن أكثر من 300 نشاط منها ما هو موجّه للفئات العمرية المبكّرة أي بين 3 و5 سنوات، ويؤثث برنامج الأطفال فرق ومنشطّون مختصون من 18 بلدا سيقدّمون برنامجا ثريا ومتنوعا في جميع الاختصاصات الفنية على غرار الرسم والسينما ومسرح العرائس وفن الحكي والأدب.

ويشارك من مصر ما يزيد على 70 دار نشر مصرية، من بينها دار صفصافة ودار كيان ودار مدبولي للنشر.

وتحمل هذه الدورة اسم المثقّف الراحل البشير بن سلامة، الوزير السابق ومؤسّس المعرض، تكريمًا واعترافًا بإسهاماته في خدمة الثقافة في تونس ومؤسّس العديد من التظاهرات الثقافية من بينها «معرض تونس الدولي للكتاب».

فعاليات معرض تونس الدولى للكتاب لرئيس التونسى قيس سعيد حل ق بأجنحة الكتاب السفير المصرى بتونس إيهاب فهمي 22 دولة

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