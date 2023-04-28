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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجنسية الروسية .. قرارات عاجلة من بوتين بشأن سكان مدن أوكرانية

بوتين
بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قرارا لمنح من يعيشون في مناطق من أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو الجنسية الروسية، حسبما أفادت رويترز.

ويشمل القرار أربع مناطق أوكرانية تؤكد روسيا أنها جزء من أراضيها وتسيطر عليها بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

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وتقول كييف إنها ستستعيد المناطق الأربعة، بينما تتهم موسكو بمحاولة ترهيب مواطنيها لقبول الجنسية الروسية.

ويحدد القرار الجديد السبل التي يمكن أن يتبعها المواطنون الأوكرانيون أو من يحملون جوازات سفر صادرة عن الجمهوريات الانفصالية المدعومة من روسيا أو من يعيشون في المناطق الأربعة لبدء إجراءات الحصول على الجنسية الروسية أو تقنين وضعهم مع السلطات الروسية.

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