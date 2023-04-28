بشأن أحد الأساطيل.. قرار عاجل من البحرية الروسية

قال القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، اليوم الجمعة، إنه تم تعيين قائدًا جديدًا لأسطول بحر البلطيق.

وأضاف القائد العام للبحري إن أسطول بحر البلطيق هو الضامن للأمن في شمال غرب روسيا الاتحادية، مشددا على الاستمرار في تزويده بالسفن وأنظمة الأسلحة الحديثة، حسبما قالت وسائل إعلام روسية.

وأوضح أن أسطول بحر البلطيق يؤدي مجموعة واسعة من المهام، باعتباره عاملا مهما لضمان الأمن في شمال غرب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تعيين فوروبيوف في منصب قائد أسطول البلطيق بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.