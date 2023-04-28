قرار مفاجئ من رئيس الرجاء المغربي بشأن اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير مغربية، عن موقف عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، تجاه اللاعبين، قبل مواجهة الأهلي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره الرجاء المغربي بهدفين للاشئ، في مباراة الذهاب على ملعبه.

وقالت صحيفة “المنتخب” المغربية: “لم يرغب عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، الضغط كثيرا على لاعبيه وشحنهم أكثر من اللزوم، قبل لقاء القمة الذي سيجمع الفريق الأخضر بمنافسه الأهلي المصري”.

الرجاء ضد الأهلي

وأضافت: “كان البدراوي قد أجل الإجتماع الذي كان سيعقده مع لاعبي الرجاء، مباشرة بعد العودة من مصر، كي يتركهم يحضرون لمواجهة الأهلي بتركيز وهدوء، دون أن يحملهم كثيرا مسؤولية الخسارة التي مني بها الفريق بالقاهرة، على أمل إستدراك ماضاع من النسور ودفعهم لتحقيق نتيجة إيجابية بمركب محمد الخامس غدا السبت”.