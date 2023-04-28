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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من رئيس الرجاء المغربي بشأن اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

عزيز البدراوي ومحمود
عزيز البدراوي ومحمود الخطيب

كشفت تقارير مغربية، عن موقف عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، تجاه اللاعبين، قبل مواجهة الأهلي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره الرجاء المغربي بهدفين للاشئ، في مباراة الذهاب على ملعبه.

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مفاجأة .. استقالة رئيس الرجاء من الرابطة المغربية قبل مواجهة الأهلي

وقالت صحيفة “المنتخب” المغربية: “لم يرغب عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، الضغط كثيرا على لاعبيه وشحنهم أكثر من اللزوم، قبل لقاء القمة الذي سيجمع الفريق الأخضر بمنافسه الأهلي المصري”.

الرجاء ضد الأهلي

وأضافت: “كان البدراوي قد أجل الإجتماع الذي كان سيعقده مع لاعبي الرجاء، مباشرة بعد العودة من مصر، كي يتركهم يحضرون لمواجهة الأهلي بتركيز وهدوء، دون أن يحملهم كثيرا مسؤولية الخسارة التي مني بها الفريق بالقاهرة، على أمل إستدراك ماضاع من النسور ودفعهم لتحقيق نتيجة إيجابية بمركب محمد الخامس غدا السبت”.

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