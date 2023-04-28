بوتين : روسيا لن تدخل في عزلة وستوسع علاقاتها مع الدول الصديقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الجمعة، عن ثقته بأن روسيا لن تدخل في عزلة، بل على العكس، ستوسع علاقاتها مع الدول الصديقة.

وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس المشرعين: "روسيا لن تدخل في عزلة، بل على العكس، ستوسع علاقات تتسم بالشراكة البراغماتية والمساواة والمنفعة المتبادلة والحصرية مع الدول الصديقة في كل من أوراسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية"،حسبما أفادت وكالة تاس.

وأكد: "بالمناسبة في الولايات المتحدة نفسها، هناك أشخاص كثيرون يفكرون بنفس الطريقة التي نفكر بها، بينما في أوروبا، النخب تتصرف بشكل مختلف. لكننا جميعا نعلم أن نخب هذه البلدان في كثير من الأحيان تتبع سياسات لا تخدم مصالح شعوبها. وتابع قائلا: هذا سيعود عليهم بالنتيجة يوما ما".

وقال مخاطبا المشرعين، آمل أن تستمر الاجتماعات التي تعقدونها مع الزملاء الأجانب، وأن تسهم في تعزيز العلاقات الحكومية والثقة المتبادلة.