فاضل يومين بس| خدمات مجانية في البنوك.. حساب وفيزا دون رسوم

خدمات مجانية من البنك الأهلي

بنك مصر يطلق عدة خدمات مجانية للعملاء

حساب مجاني من بنك كريدي اجريكول

البنوك تقدم حسابات بنكية مجانية وبدون حد أدنى



احتفلت بعض البنوك بـ اليوم العربي للشمول المالي، وأطلقت عددا من الخدمات، بتسهيلات مختلفة، ولفترة محدودة؛ لتلبية رغبات أكبر عدد من العملاء.

ويعد إطلاق بعض البنوك عددا من الخدمات بتسهيلات مختلفة لفترة محدودة، احتفالا بـ اليوم العربي للشمول المالي؛ لتلبية رغبات أكبر عدد من العملاء، وذلك تماشيا مع مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل.

ويستعرض "صدى البلد" بعض البنوك التي تقدم لعملائها خدمات مجانية احتفالا بـ اليوم العربي للشمول المالي، وفقا للمواقع الإلكترونية للبنوك، وصفحات البنوك الرسمية على "فيس بوك".

بنك كريدي أجريكول

يقدم بنك كريدي أجريكول عدة مميزات خاصة بحساب توفير الشمول المالي وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، والتي جاءت كالتالي..

- بدون رسوم فتح حساب.

- لا يوجد حد أدنى للرصيد لفتح الحساب.

- حساب ذو عائد مميز.

- مصاريف سنوية مخفضة.

- بطاقة Visa كريدي أجريكول المدفوعة مقدماً مجاناً.

- إمكانية فتح حساب الشمول المالي لأصحاب النشاط الاقتصادي والتي يقدمها البنك مجانًا خلال فترة الفعالية، لمن لا يتوافر لديهم المستندات الكافية لفتح الحسابات المتعارف عليها.

خدمات حساب توفير الشمول المالي بنك كريدي أجريكول

يمكنك الدخول على التطبيق الخاص بالبنك للاستمتاع بالخدمات التالية من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع...

- تفعيل بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان الخاصة بك.

- متابعة تفاصيل معاملات حساباتك وبطاقاتك.

- تسديد مديونية بطاقاتك الائتمانية.

- إنجاز معاملاتك البنكية كدفع الفواتير من خلال خدمة “فوري” والقيام بتحويلات لحظية.

- متابعة كشف حسابك الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان.

خدمات بنك مصر

يقدم بنك مصر بمناسبة "اليوم العربي للشمول المالي" باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة من 1 أبريل إلى 30 أبريل 2023 :

- فتح حساب جاري أو توفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا.

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف.

- إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS ضمن برنامج الشباب.

حساب مجاني من بنك مصر

- للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة يتم فتح الحساب مجاناً دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر، بالإضافة إلى إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً.

- العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح الحساب مجاناً ، و اصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانا مع الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك.

- 20% كاش باك من الحركة المالية الأولي علي محفظة بنك مصر BM Wallet.

خدمات البنك الأهلي المجانية

أولا بطاقة ميزة مسبقة الدفع

هي اول بطاقة دفع الكتروني وطنية والتي تعد أحد الأدوات الرئيسية للسداد الالكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية او في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا.



ثانيا حسابات الشمول المالي للشركات



الحد الأقصى لرصيد الحساب

200 ألف جنيه مصري

الحد الأقصى لحركات الخصم اليومي من الحساب ( سحب نقدي – حوالات صادره –خصم حسابي ... الخ )

40 ألف جنيه مصري

الحد الأقصى لحركات الخصم الشهري من الحساب سحب نقدي – حوالات صادرة –خصم حسابي ... الخ )

200 ألف جنيه مصري

من لهم حق فتح الحساب

تخاطب شريحة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والتي لا يتوافر لديها كافة المستندات، يتم فتح الحساب لهذه الشريحة من خلال استيفاء صورة من الرقم القومي بالإضافة الى أي مستندات متاحة لدى العميل مثل: سجل تجاري او بطاقة ضريبة للنشاط ان وجد, عقد ايجار او ملكية للمكان، طلب فواتير شراء او بيع تدل على وجود نشاط.



المميزات

الاعفاء من مصاريف فتح الحسابات.

لا يوجد حد أدني لفتح الحسابات.

يتم اعفاء الحسابات من المصاريف الإدارية.

الاعفاء من رسوم كشوف الحساب الدورية الربع سنوية.

سيحصل صاحب الحساب علي بطاقة خصم مباشر للشركات مجانا للتعامل علي حسابه محليا داخل مصر في السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، واجراء معاملات سداد المدفوعات، وبصفة خاصة الحكومية.

قبول التحويلات الداخلية بالمصرف والخارجية من البنوك المحلية فقط.

إمكانية استخراج دفتر شيكات لشريحة حسابات الشركات .

إمكانية التعاقد مع المصرف في التحصيل الالكتروني QR Code & MPOS POS- ECOM واضافة الحصيلة علي هذا الحساب.

إمكانية استفادة أصحاب هذه الحسابات من باقي خدمات ومنتجات البنك المختلفة كالقروض الشخصية والمعاملات الرقمية في ضوء الشروط المعلنة لكل منتج.



ثالثا حسابات الشمول المالي للنشاط الاقتصادي



الحد الأقصى لرصيد الحساب:

100 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى لحركات الخصم اليومي من الحساب: ( سحب نقدي – حوالات صادره –خصم حسابي ... الخ )

30 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى لحركات الخصم الشهري من الحساب سحب نقدي – حوالات صادره –خصم حسابي ... الخ )

100 الف جنيه مصري.

من لهم حق فتح الحساب:

شريحة أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها أي مستندات او مقر او أي وسيلة للتحقق مثل حرفي، كهربائي، سباك، نجار .... الخ، و يتم فتح الحساب لهذه الشريحة من خلال استيفاء صورة من الرقم القومي فقط.

المميزات:

الاعفاء من مصاريف فتح الحسابات .

لا يوجد حد أدني لفتح الحسابات.

يتم اعفاء الحسابات من المصاريف الإدارية

الاعفاء من رسوم كشوف الحساب الدورية الربع سنوية.

سيحصل صاحب الحساب علي بطاقة خصم مباشر للشركات مجانا للتعامل علي حسابه محليا داخل مصر في السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الألي واجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.

قبول التحويلات الداخلية ( بالمصرف ) والخارجية من البنوك المحلية فقط.

إمكانية التعاقد مع مصرفنا في التحصيل الالكتروني QR Code & MPOS POS- ECOM واضافة الحصيلة علي هذا الحساب.

إمكانية استفادة أصحاب هذه الحسابات من باقي خدمات ومنتجات البنك المختلفة كالقروض الشخصية والمعاملات الرقمية في ضوء الشروط المعلنة لكل منتج.

خدمات بنك القاهرة المجانية

أطلق بنك القاهرة الخدمات المجانية التالية احتفالا باليوم العربي للشمول المالي..

- فتح حساب وفر مجاناً وبدون حد أدنى.

- إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.

- اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

- إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد.

- إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدماً.

خدمات مجانية من بنك QNB الأهلي

أطلق بنك QNB الأهلي بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، وتماشياً مع مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، باقة مميزة من المنتجات البنكية والرقمية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات العملاء

خدمات بنك QNB

وفر البنك العديد من المزايا البنكية المصممة خصيصاً للعملاء من خلال الاشتراك في "باقة أهلاً"، التي تتيح فتح حساب توفير بدون حد أدنى لفتح الحساب وبأبسط الإجراءات، بالإضافة الى الحصول على بطاقة ميزة مجاناً والتي تساعد في العديد من المعاملات النقدية، وتسهيل عمليات الشراء عن طريق الإنترنت.

خدمات البنك المصري لتنمية الصادرات

بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي من 1 أبريل حتى 30 أبريل يقدم البنك الخدمات التالية مجانا..

- حساب توفير مجاني بدون حد ادنى.

- انترنت بنكي مجانًا.

- كارت ميزة مجانًا.

- المحفظة الإلكترونية جيبي مجانًا.

خدمات البنك العربي الافريقي الدولي المجانية

خدمات مجانية من البنك العربي الافريقي الدولي

بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي من 1 أبريل حتى 30 أبريل يقدم البنك الخدمات التالية مجانا..

- فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدني اعتباراً من 1 ابريل 2023 وحتى 30 أبريل 2023.