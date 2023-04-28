29 مليون جنيه مشتريات العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 8%، والعرب على 9.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 340.6 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 29.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 82.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.7%، وسجل العرب 8.5%.

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.914 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.722 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 17796.91 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 3074.93 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 4674.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 21374.02 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 3580.49 نقطة.