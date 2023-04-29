الأثنين ..الموعد النهائي للإشتراك في مسابقة مفهوم الإدمان والشباب بجامعة القاهرة

جوائز مادية الفائزين

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية القمية على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية والمعاهد وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان للعام الجامعي 2022/2023.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب .

أوضحت رعاية الشباب أن مسابقة “البحوث الاجتماعية القمية” تقام تحت عنوان مفهوم الإدمان وآثاره الإجتماعية والاقتصادية علي الشباب في المجتمع المصري، وآخر مواعيد لتلقي الأبحاث سوف يكون يوم الأثنين 1 مايو.

شروط مسابقة البحوث الاجتماعية القمية

- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن (20 صفحة) ويكتب على الكمبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمي.

- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية في موضوع البحث.

- أن يدعم البحث بالمراجع الاحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة.

- يدون على البحث ( الاسم - الجامعة - الكلية - السنة الدراسية - العنوان - رقم الهاتف).

- أن يرفق بالبحث استماره اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق معها:-

( صورة البطاقة الشخصية - صورة كارنيه الكلية للعام الحالي 2022 / 2023 ).

جوائز مسابقة البحوث الاجتماعية القمية

وتمنح المسابقة جوائز للطلاب للفائزين، كالتالي:

المركز الأول 500 جنيه.

المركز الثاني 400 جنيه.

المركز الثالث 300 جنيه.

المركز الرابع 250 جنيه.

المركز الخامس 200 جنيه.

المركز السادس التشجيعي 150 جنيه.

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اجتماعين لمتابعة مشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر كأول جامعة برامج على مستوى العالم، وذلك في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل.

واطلع الدكتور الخشت، خلال الاجتماع الأول، على تطورات الجوانب الإنشائية والتشطيبات الخاصة بمشروع جامعة القاهرة الدولية والتي وصلت للمراحل الأخيرة وأوشكت على الانتهاء، وتتضمن الإنشاءات والتجهيزات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الاليكتروميكانيكية، وتوريد الأثاث.