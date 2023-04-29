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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالسلام لقيامه إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات  .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة تم إستهدافه وضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد 7 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى (عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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