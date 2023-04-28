منتخب مصر يفوز على الأردن في البطولة العربية لكرة السلة بالكراسي المتحركة

فاز المنتخب المصرى لكرة السله بالكراسى المتحركة على نظيره الأردنى بنتيجة 76 / 13 فى البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 25 أبريل وحتى 2 مايو القادم بالكويت.

سيطر لاعبو المنتخب المصرى على المباراة منذ بدايتها وظهر فارق الخبرة والتفوق الفنى التى انتهت بفوز مصر فى ثانى مبارياته بمشواره العربى.

ويلتقى المنتخب المصرى غدا السبت فى ثالث مبارياته أمام المنتخب الفلسطينى فى الثامنة والنصف مساء.

يشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من: مصر، الأردن، فلسطين، لبنان، المغرب، الإمارات والبحرين.

وتترأس البعثة البارالمبية المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية.

كما يمثل المنتخب المصرى في البطولة كلا من كابتن/ عادل شریف محمود شریف

مدير فني

كابتن / جمال احمد جاد الرب محمد

مدرب

كابتن / سعید بدري محمد عوض

مدرب

كابتن / محمد رشاد احمد بخيت

المدير الإدارى

محمود صبري ابراهيم محمد

سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي

توبة محمود عيسى

محمد محمد حسب النبي احمد

الحسن ياسر محمد توفيق

أشرف أبو زيد محمد عمار

أشرف محمد زغلول سيد

محمد أنور احمد حسانين

أحمد فتحي محمد سعد عامر

محمد فرج جمعة عبد العزيز

مجدى طلعت عبده عباس