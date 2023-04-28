على الدين هلال: الفائز من الحرب السودانية مهزوم

قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية أن الفائز من هذه الحرب السودانية أيا كان سيكون مهزوما، قائلا: "الفائز من هذه الحرب لن يهنأ بها".

وتابع علي الدين هلال خلال لقائه في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر فضائية "ETC"، أن الدول المجاورة للسودان مثل مصر وتشاد ستكون متأثرة بشكل كبير لعدة أسباب أولا بسبب الهجرة الغير نظامية فهناك ألاف السودانيين يتجهوا غربا الى تشاد أو شمالا الى جمهورية مصر العربية وهناك موضوعات أمن قومي وموضوع السودان هو أمن مباشر بالنسبة لمصر يتعلق بالإرهاب والسلاح والأفكار المتطرفة.

الولايات المتحدة الأمريكية

ونوه د.علي الدين هلال أنه يشعر أن هناك قوى دولية تسعى لاستبعاد مصر والدليل أن وزير الخارجية الأمريكي تواصل مع الجميع باستثناء وزير الخارجية المصري ويجب مقارنة ذلك بأي شيء يحدث داخل غزة ستجد فورا أمريكا تطلب من مصر التدخل.