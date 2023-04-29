أستاذ علوم سياسية: مصر تثبت دائمًا أنها مُحبة للسودان شعبًا وقيادة

‏ قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ان الحرب السودانية ستنتهي وأي حرب ستنتهي يوما ما مهما طالت وسوف تسكت المدافع في وقت ما.

وتابع علي الدين هلال خلال لقائه في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر فضائية "ETC"،أما عن توقيت ذلك فعندما يشعر أطراف الصراع ان تكلفة الاستمرار في هذا الصراع اكبر من عوائده ويبدا في التفكير انه من الممكن أن يهزم و تكلفة هذه الهزيمة ستكون كبيرة جدا عليه فالأمر كله متوقف على إدراك هذه اللحظة، قائلا: "احنا بنحب السودان والسودانيين برغم وجود جزء من النخبة السودانية معادي لمصر ونحن لا نخجل من قول ذلك".

مصر محبة للسودان

ونوه علي الدين هلال إن مصر طول عمرها سواء مصر فاروق أو مصر جمال عبد الناصر أو مصر السادات أو مصر مبارك أو مصر السيسي قلوبنا دائما مع السودانيين ومع ارتقاء السودان وبرغم ذلك مصر تحملت أحيانا كلام حتى في وقت الحرب وهذا كلام لا يجوز ولم يقال على أي بلد آخر إنما نحن نعلم أن الذين يقولون هذا الكلام حجمهم محدود ولا يعبرون عن شعب السودان ومرة بعد الأخرى تثبت مصر أنها فعلا محبة للسودان دولة وشعبا وقيادة ولن تدخر وسعا في السعي لأنهاء هذه الحرب.