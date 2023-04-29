انخفاض مفاجئ.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع تشهد البلاد انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت التقرير، أن طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد تتأثر البلاد بكتلة هوائية شمالية غربية، وتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، الأمر الذي يساعد على برودة الطقس خلال الساعات الأخيرة من الليل لتشبه أجواء طوبة، خاصة في ظل نشاط الرياح، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بالبرودة.

وتابع التقرير المفصل، أن تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وايضا نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



درجات الحرارة

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية نهارًا، و15 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 22 درجة مئوية نهارًا، و14 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و15 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر

- القاهرة العظمى 25، والصغرى 14.

- العاصمة الإدارية العظمى 26، والصغرى 15.

- 6 أكتوبر العظمى 26، والصغرى 15.

- بنهــــا العظمى 25، والصغرى 14.

- دمنهور العظمى 23، والصغرى 14.

- وادي النطرون العظمى 21، والصغرى 14.

- كفر الشيخ العظمى 24، والصغرى 15.

- المنصورة العظمى 24، والصغرى 15.

- الزقازيق العظمى 26، والصغرى 15.

- شبين الكوم العظمى 25، والصغرى 15.

- طنطا العظمى 23، والصغرى 15.

- دمياط العظمى 23، والصغرى 16.

- بورسعيد العظمى 22، والصغرى 14.

- الإسماعيلية العظمى 26، والصغرى 14.

- السويس العظمى 25، والصغرى 16.

- العريش العظمى 23، والصغرى 13.

- رفح العظمى 22، والصغرى 12.

- رأس سدر العظمى 26، والصغرى 15.

- نخل العظمى 25، والصغرى 6.

- كاترين العظمى 22، والصغرى 5.

- الطور العظمى 27، والصغرى 19.

- طابا العظمى 24، والصغرى 18.

- شرم الشيخ العظمى 30، والصغرى 19.