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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطني ويوضح أطرافه

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني انه ومنذ عام مضى في يوم 26 أبريل من العام الماضي كان قد دعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني من مختلف الأطراف والقوى السياسية والشبابية والهيئات الاجتماعية في مصر للحوار السياسي حول أولويات العمل الوطني، وبدأ العمل طوال هذه الفترة من أجل إنجاز حوار وطني كما يجب أن يكون ومر عام ويومين على هذه الدعوة، متابعا أن أي حوار في العالم كله له العديد من الاشكال مثل جلسات العمل أو المفاوضات او المؤتمرات وأشكال مختلفة للحوار.

 

وتابع ضياء رشوان خلال برنامجه "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "ETC"، أنه وعندما تم إطلاق الحوار الوطني عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي فهم من ذلك أنه سيكون لفتح قنوات الاتصال، وخلال الفترة السابقة قبل دعوة الرئيس السيسي لم يكن ولظروف كثيرة وهذه الظروف ذكرت وشرحت وتم التداول حولها في جلسات كثيرة وهذه الظروف أدت إلى عدم وجود تواصل بين المختلفين في الرأي داخل مصر سواء في القوانين والتشريعات أو في السياسات والاقتصاد وكان لا يوجد أي حالة من حالات السيولة ولا الحوار وكان لابد من فتح جسور للحوار وهذا الأمر قد حدث بامتياز خلال العام الماضي على مستوى التواصل الذي كان غير موجود أما عن مستوى التواصل في هذا العام كان غير مسبوق وكان هناك بناء لشيء كان غائب وهو الثقة وهذا العام كان عام بناء الثقة بين أطراف الحوار.

 

أطراف الحوار الوطني

 

ونوه ضياء رشوان أن أطراف الحوار هما أطراف سياسية تمثل أحزاب كثيرة في مصر على مستوى المعارضة التي لا توافق على العديد من الأشياء التي تنفذ وتشرع في مصر وهذا حقها وأيضا أطراف وأحزاب داعمة لمعظم القرارات والسياسات والتشريعات، متابعا ان من أول لحظة دعى فيها الرئيس السيسي للحوار الوطني و أثناء إلقائه خطاب كان يجلس أمامه في المادة الرئيسية الأولى الأستاذ حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والمعارض المعروف ومعه عدد من المعارضين المصريين والرئيس السيسي نزل لكي يحيي حمدين صباحي وتحدث معه وكان معه على نفس المائدة الأستاذ خالد داوود الذي كان محبوس وخرج من السجن وهو الآن المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية المعارضة.

الحوار الوطني ضياء رشوان الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحزاب السياسية الهيئات الاجتماعية

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