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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طالب حقوق يستغيث بعد بتر ساقه بسبب طبيب متهور

طالب حقوق يستغيث
طالب حقوق يستغيث بعد بتر ساقه بسبب طبيب متهور

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة طالب كلية الحقوق في بورسعيد «محمود حجازي» بعد تعرضه لحادث أليم على يد طبيب مستهتر.

كان محمود حجازي طالب حقوق بورسعيد في طريق عودته من عمله كموظف في خدمة العملاء "كول سنتر" في شركة خاصة عندما تعرض لحادث أليم فقد على إثره أحد ساقيه.

حيث تفاجأ بسيارة يقودها طبيب متهور قد خرجت على الطريق المخالف واصطدمت به، فانفصلت ساقه عن جسده بشكل كامل.

وقد هرب الطبيب المستهتر من مكان الحادث تاركًا الشاب على الطريق غارقًا في دمائه.

ولكن وفقًا للمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم ضبط المتهم وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تصدر هاشتاج #حق_محمود_حجازي_لازم_يرجع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وسط مطالبات رواد السوشيال ميديا وأسرة الشاب بمعاقبة المتهم.

وناشدت الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة بصرف طرف صناعي لابنهم بعدما تحطمت أحلامه على طريق طبيب متهور.
 

طالب حقوق بورسعيد محمود حجازي حقوق حادث بورسعيد السوشيال ميديا

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