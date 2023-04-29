أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية في البحر وسط توترات مع طهران

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة صادرت نفطا إيرانيا على متن ناقلة في البحر مؤخرا في إطار عملية لإنفاذ العقوبات.

وأفادت شركة للأمن البحري أن إيران احتجزت ناقلة نفط بعد ذلك بأيام ردا على مصادرة أمريكا لشحنتها.

انتقام إيراني

ومع استمرار تذبذب أسواق النفط، تمثل مصادرة البضائع أحدث تصعيد بين واشنطن وطهران بعد سنوات من العقوبات الأمريكية بسبب برنامج إيران النووي. ولا تعترف إيران بالعقوبات الأمريكية كما أن صادراتها النفطية آخذة في الارتفاع.

وقالت شركة الأمن البحري (أمبري) إن مصادرة شحنة النفط الإيرانية حدثت قبل خمسة أيام على الأقل من تحرك إيران يوم الخميس.

وأضافت الشركة في تحذير للعملاء "تقييمات أمبري تشير إلى أن احتجاز البحرية الإيرانية (لناقلة النفط) جاء ردا على الإجراء الأمريكي".

وأضافت "كانت كلتا الناقلتين بالحجم الأقصى الممكن لعبور قناة السويس. استخدمت إيران في السابق سياسة رد الصاع بالصاع بعد مصادرة شحنة نفط إيرانية".

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن واشنطن سيطرت على شحنة النفط من على متن الناقلة سويز راجان التي ترفع علم جزر مارشال بعد حصولها على أمر قضائي في وقت سابق.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن آخر موقع رُصدت فيه الناقلة كان بالقرب من جنوب القارة الأفريقية في 22 أبريل.