ارتفاع سعر الذهب عالميا بسبب الاضطرابات المصرفية الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس الجمعة على خلفية انخفاض في العائدات ‏وتجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأمريكية.‏

وعند التسوية، ارتفعت العقود الأميركية للذهب بنحو عشرة سنتات لتغلق عند ‏‏1999.1 دولار للأوقية، وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.43%، ومكاسب شهرية ‏في أبريل بنسبة 0.65% والتي تعد خامس مكاسبها الشهرية في الستة أشهر ‏الماضية.‏

وأصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقييمًا مفصلاً وقاسيًا بشأن فشل بنك سيليكون فالي في ‏تحديد المشكلات والدفع باتجاه الحلول قبل انهياره، وتعهد بإشراف وقواعد أكثر ‏صرامة.‏

وأظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا أن ضغوط الأسعار ‏الأساسية ظلت قوية، مما دفع المتداولين إلى إضافة المزيد من الرهانات على رفع ‏سعر الفائدة الأسبوع المقبل من جانب الفيدرالي الأمريكي.‏

وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 2048.71 دولاراً للأوقية في ‏منتصف أبريل بسبب الأزمة المصرفية.‏

صعود التضخم الأمريكي

كشف تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدل التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.3% في مارس مقارنة بالشهر السابق و4.6% مقارنة بالسنة الماضية.

ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلاً للتضخم يبلغ 2% وفق مؤشر أوسع نطاقًا لكنه يعتبر أن المقياس الأساسي هو المؤشر الأفضل لتحديد الاتجاه، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أمس.

في هذه الأثناء، ارتفع مقياس وزارة العمل الأمريكية لتكاليف التوظيف، والذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا متابعة دقيقة، بنسبة 1.2% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، متخطياً التوقعات، بحسب تقرير منفصل.

بيانات حركة الأسعار، خاصة بالارتباط مع ارتفاع تكلفة العمالة، تدعم الرأي القائل بأن صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفعون سعر الفائدة المعياري ربع نقطة مئوية أخرى خلال اجتماع الأسبوع المقبل. ورغم أن معدل التضخم السنوي قد بلغ ذروة ارتفاعه، فإن طريق عودته إلى معدل 2% المستهدف من البنك المركزي يثبت أنه صعب.