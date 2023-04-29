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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها.. سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي

ياسمين عز و رضوي
ياسمين عز و رضوي الشربيني

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

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بملابس ملفتة.. سارة سلامة ثتير الجدل بأحدث إطلالتها| شاهد

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بعد سقوطها على المسرح.. تعرف على آخر تطورات إصابة شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد سقوطها مساء أمس على المسرح خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي.

وفور انتهاء الحفل اتجهت شيرين عبد الوهاب بصحبة فريق عملها وأسرتها إلى المستشفى، للاطمئنان على ساقها بعد سقوطها، وتم تشخصيها بأنها مصابة ببعض الكدمات في الساق إثر سقوطها على المسرح.

آمن أم ضار.. معلومات صادمة عن نظام كيتو الغذائي

يتبع البعض حميات غذائية مختلفة من أجل خسارة الوزن، ومن بين أشهر الحميات الغذائية نظام كيتو دايت الشهير، فهل هو من الحميات الآمنة، وكيف يمكن تطبيقه.

ما هو نظام كيتو الغذائي وهل هو آمن؟
وفقاً لما ذكرت منظمة الصحة العالمية، فأن نظام  كيتو الغذائي يعتمد على "الكربوربول المنخفض، عالي الدهون"، أي ينطوي على تخفيض كمية تناول الكربوهيدرات وتحل عنها الدهون.

سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي يثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس، الجمعة، في دبي.

أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني ، على مشاركة متابعيها عبر صفحة برنامجها هي و بس الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بصورة جديدة لها.

مش البطيخ والخيار بس...5 توابل تساعد على الترطيب خلال فصل الصيف

غالبًا ما نقوم بإجراء تغييرات في نظامنا الغذائي وفقًا للموسم، نظرًا للطقس الحار في الوقت الحالي ، يختار الكثير منا الأطعمة التي تتمتع بخصائص التبريد و الترطيب، على سبيل المثال نميل إلى اختيار الفواكه والخضروات المرطبة مثل البطيخ والخيار، نتجنب أيضًا تناول الكثير من الأطعمة المقلية.

 

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