نشرة المرأة والصحة|أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها.. سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد سقوطها مساء أمس على المسرح خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي.

وفور انتهاء الحفل اتجهت شيرين عبد الوهاب بصحبة فريق عملها وأسرتها إلى المستشفى، للاطمئنان على ساقها بعد سقوطها، وتم تشخصيها بأنها مصابة ببعض الكدمات في الساق إثر سقوطها على المسرح.

يتبع البعض حميات غذائية مختلفة من أجل خسارة الوزن، ومن بين أشهر الحميات الغذائية نظام كيتو دايت الشهير، فهل هو من الحميات الآمنة، وكيف يمكن تطبيقه.

ما هو نظام كيتو الغذائي وهل هو آمن؟

وفقاً لما ذكرت منظمة الصحة العالمية، فأن نظام كيتو الغذائي يعتمد على "الكربوربول المنخفض، عالي الدهون"، أي ينطوي على تخفيض كمية تناول الكربوهيدرات وتحل عنها الدهون.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس، الجمعة، في دبي.

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني ، على مشاركة متابعيها عبر صفحة برنامجها هي و بس الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بصورة جديدة لها.

غالبًا ما نقوم بإجراء تغييرات في نظامنا الغذائي وفقًا للموسم، نظرًا للطقس الحار في الوقت الحالي ، يختار الكثير منا الأطعمة التي تتمتع بخصائص التبريد و الترطيب، على سبيل المثال نميل إلى اختيار الفواكه والخضروات المرطبة مثل البطيخ والخيار، نتجنب أيضًا تناول الكثير من الأطعمة المقلية.