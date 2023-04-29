عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قنبلة في تل أبيب.. تفاصيل انتحار 3 جنود إسرائيليين داخل الجيش

تفاصيل انتحار 3 جنود
تفاصيل انتحار 3 جنود إسرائيليين

أقدم ثلاثة جنود في جيش الاحتلال على الانتحار خلال الشهر الأخير، من بينهم اثنان انتحرا خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11").

ووفقا للمعطيات التي أوردتها "كان 11"، فإن مجندة انتحرت الخميس، في حين انتحر جندي مطلع الأسبوع الجاري؛ لأسباب غير معروفة، وكان جندي قد انتحر في وقت سابق من الشهر الجاري.


وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات باستثمار المزيد من الموارد وإعداد الخطط للحد من حوادث الانتحار في صفوف الجيش.

وعلي الجانب الأخر قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي إن حزب الله اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في إسرائيل شمالا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس بالقرب من مفترق مجدو.

وقال مسؤولون في ذلك الوقت إنه يجري التحقيق في احتمال تورط حزب الله المدعوم من إيران في الانفجار.

جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي إسرائيل الإنتحار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني| عبودية وفرعون صغير

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد سقوطها على المسرح.. تعرف على آخر تطورات إصابة شيرين عبد الوهاب

الأرصاد: نشاط للرياح على القاهرة وبعض المحافظات والطقس بارد ليلا

الجمارك: تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين بالخارج والسياح والعابرين

حصاد القمح..التموين: تقاوي جديدة تضاعف الإنتاجية ومستعدون لتخزين 5.5 ملايين طن

مروحة الداي حسين.. تعرف على أسباب احتلال فرنسا للجزائر

أزمة إنسانية تتفاقم بالسودان.. المدنيون هربوا تحت وابل الرصاص لمصر ومناطق أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين ليست الأولى.. نجوم سقطوا على المسرح أثناء الغناء

3 أيام| تحديد موعد إجازة عيد العمال بشكل رسمي .. تفاصيل

سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي يثير الجدل على السوشيال ميديا

إطلالة جريئة لياسمين الخطيب تثير الجدل| شاهد

فيديو

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ