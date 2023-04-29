قنبلة في تل أبيب.. تفاصيل انتحار 3 جنود إسرائيليين داخل الجيش

أقدم ثلاثة جنود في جيش الاحتلال على الانتحار خلال الشهر الأخير، من بينهم اثنان انتحرا خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11").

ووفقا للمعطيات التي أوردتها "كان 11"، فإن مجندة انتحرت الخميس، في حين انتحر جندي مطلع الأسبوع الجاري؛ لأسباب غير معروفة، وكان جندي قد انتحر في وقت سابق من الشهر الجاري.



وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات باستثمار المزيد من الموارد وإعداد الخطط للحد من حوادث الانتحار في صفوف الجيش.

وعلي الجانب الأخر قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي إن حزب الله اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في إسرائيل شمالا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس بالقرب من مفترق مجدو.

وقال مسؤولون في ذلك الوقت إنه يجري التحقيق في احتمال تورط حزب الله المدعوم من إيران في الانفجار.