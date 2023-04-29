عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة إنسانية تتفاقم بالسودان.. المدنيون هربوا تحت وابل الرصاص لمصر ومناطق أخرى

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري يدعم السودانيين

وسط نقص الدعم الرسمي، يعتمد السودانيون على مساعدة مواطنيهم للخروج من البلاد، وهو ما يقول بتكشف ربما أزمة إنسانية جديدة، وفق ما ذكرت شبكة “دويتش فيله”.

وقالت “نضال”، أم سودانية بالغة من العمر 29 عامًا: "كانت الميليشيات مختبئة في بنايتنا وهاجمهم الجيش السوداني".

وتتذكر قائلة: "قررنا انتظار توقف إطلاق النار، وأخذنا ابنتنا، وحقيبة فيها جوازات سفرنا وشهاداتنا الجامعية، وركضنا". 

ثم ينكسر صوتها وتقول: "تركنا كل شيء وراءنا، منزلنا وأصدقاءنا وعائلتي وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي مع جميع صورنا".

وأضافت الأم السودانية: "أولاً، هربت العائلة إلى حي كان أقل نزاعًا. ومن هناك، استقلوا حافلة إلى قرية جلابات عند المعبر الحدودي مع إثيوبيا. عندما عبروا إلى قرية ميتيما الحدودية الإثيوبية".

وذكرت نضال: "لا نعرف حقًا ما يجب أن نفعله الآن". 

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد عبر حوالي 3500 شخص الحدود السودانية إلى إثيوبيا بحلول نهاية هذا الأسبوع. 

وأبلغت السلطات التشادية  عن حوالي 20 ألف لاجئ سوداني، ويقول جنوب السودان إنه استقبل حوالي 5500 شخص معظمهم من جنوب السودان.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن 16 ألف شخص عبروا حدودها. 

 

مصر الجيش السودان الخارجية المصرية وزارة الخارجية الجيش السوداني السودان ميليشيات الحدود السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني| عبودية وفرعون صغير

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

موضوعات متعلقة

لمواجهة التهديد الصيني.. كيف تتحرك الهند لوقف بكين عن أخذ أراضٍ تسيطر عليها؟

البيت الأبيض يعلن مواصلة العمل دبلوماسيا مع طرفي النزاع بالسودان

حرب هائلة أمام بايدن 2024.. كبار المتبرعين يجمعون المال لإنجاح الرئيس

تطور مقلق| أمريكا ترسل غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية.. فما السبب؟

اتصال نادر بزعيم الصين.. رئيس أوكرانيا يطلب شي هاتفيًا.. فماذا قال له؟

صدق أو لا تصدق.. أزمة غذاء في بلد متقدم مجاور لأمريكا

أحلام بوتين في بناء امبراطورية كبرى ثانية.. هل صارت قريبة التحقق؟

غادروا السودان.. وصول الدفعة الأولى من الأتراك إلى إسطنبول

ترشيحاتنا

بعد سقوطها على المسرح.. تعرف على آخر تطورات إصابة شيرين عبد الوهاب

الأرصاد: نشاط للرياح على القاهرة وبعض المحافظات والطقس بارد ليلا

الجمارك: تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين بالخارج والسياح والعابرين

حصاد القمح..التموين: تقاوي جديدة تضاعف الإنتاجية ومستعدون لتخزين 5.5 ملايين طن

مروحة الداي حسين.. تعرف على أسباب احتلال فرنسا للجزائر

أزمة إنسانية تتفاقم بالسودان.. المدنيون هربوا تحت وابل الرصاص لمصر ومناطق أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين ليست الأولى.. نجوم سقطوا على المسرح أثناء الغناء

3 أيام| تحديد موعد إجازة عيد العمال بشكل رسمي .. تفاصيل

سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي يثير الجدل على السوشيال ميديا

إطلالة جريئة لياسمين الخطيب تثير الجدل| شاهد

فيديو

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ