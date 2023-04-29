روشتة الفوز.. نصائح حسن المستكاوي للاعبي الأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال

وجه حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، نصائح مهمة للاعبي الأهلي قبل لقاء الإياب مع نظيره الرجاء المغربي في دوري أبطال افريقيا.

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه على موقع تويتر: “‏مروان عطية وحمدي فتحي وديانج عليهم دور مهم جدا في مقابلة ضغط الرجاء المتوقع ومساندة الظهيرين معلول وهاني، والجهد البدني مطلوب جدا بالضغط علي لاعبي الرجاء لحرمان الفريق من دخول منطقة الأهلي اللي كمان لازم يتسلح بالهدوء، في انتظار مباراة كبيرة.. وفوز للاهلي ان شاء الله ”.

ويستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره الأهلي على ملعب محمد الخامس، مساء اليوم السبت، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.