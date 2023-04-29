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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شتائم وخناقات واستبعاد نجم الرجاء قبل مواجهة الأهلي.. ماذا حدث؟

الأهلي والرجاء
الأهلي والرجاء

مباراة الأهلي والرجاء.. تعرض فريق الرجاء المغربي لأزمة كبيرة قبل ساعات من إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي سيواجه خلالها نظيره الأهلي في المغرب.. فماذا حدث؟

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والرجاء، على أرض ملعب استاد المركب الرياضي محمد الخامس، اليوم السبت 29-4-2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتم إذاعة مباراة الأهلي والرجاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت، الناقل الحصري للبطولة، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 4.

أزمة الرجاء قبل مواجهة الأهلي

وفقا لما نقلته الصحف المغربية، تأكد غياب محمد الناهيري، مدافع الرجاء المغربي، عن مباراة فريقه أمام الأهلي المصري في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع "لو 360 سبورت" أن الناهيري دخل في مشادة كلامية مع المدير الفني للرجاء، التونسي منذر الكبير، خلال تدريبات الفريق يوم أول أمس الأربعاء، وأنه وجه له سبابا وشتائم أمام باقي اللاعبين.

وأضاف الموقع أن سبب الخلاف يعود إلى عدم تدخل المدرب لحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين من قبل رئيس النادي عزيز البدراوي، وأن الناهيري اتهم الكبير بالأنانية والاهتمام بحقوقه فقط.

وقرر المدرب استبعاد الناهيري من قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي، والذي فاز ذهابا على الرجاء بهدفين نظيفين على استاد القاهرة.

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بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي والرجاء

يدخل الأهلي إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بمعنويات مرتفعة، خاصة بعدما حسم المارد الأحمر لقاء الذهاب لصالحه بهدفين نظيفين على استاد القاهرة.

وقد فاز الأهلي، ذهابا بهدفين دون رد في القاهرة سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، حيث يلتقي الفائز من هذه المواجهة بالفائز من الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي.

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