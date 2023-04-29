بملابس ملفتة.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث إطلالة| شاهد

حرصت الفنانة سارة سلامة، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سارة سلامة ، في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت توب ذا اكمام طويلة باللون الأبيض كشف عن بطنها ونسقت معه بنطلون جينز فاتح.

ولم تبالغ سارة سلامة، في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات وأعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.