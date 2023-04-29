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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يتابع أعمال تجميل القري استعدادا لافتتاح المشروعات القومية

أعمال تجميل الشوارع
أعمال تجميل الشوارع في قري الحسنه

نفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، قريتي الجفجافة وبغداد ، في اطار  استعدادات الاحتفال بالعيد  القومي للمحافظة والتجهيز للافتتاحات  المرتقبه بهذه المناسبة .

حيث تابع رئيس المدينة، استكمال أعمال النظافة والتجميل بالمجلس ، بالمشاركة الإيجابية من  جانب الأهالي  بقرية بغداد.

وتم دهان جميع البلدورات بالطرق والشوارع الرئيسية، بلون موحد للتميز والرقي وإضفاء اللمسة الجمالية للقرية كونها الواجهة الرئيسية للمدينة.

واستمرت حملات رفع تراكمات القمامة ،  ورفع وكفاءة الشوارع بدهان البلدورات باللون الموحد ، باستخدام سيارات المياه التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالحسنة ، تحت إشراف محمد الشحات مدير الشركة تم غسيل الأرسفه والبلدورات بالطرق العامة والشوارع الرئيسية بالقرية ، الى جانب غرس أشجار للزينة والتجميل  بالطرق الرئيسية والميادين والأماكن العامة بداية من مدخل القرية.

حيث تتم الأعمال تحت إشراف ومتابعة من حاتم عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية بقرية الجفجافة.

المسجد الكبير:

واستكمل بغدادي ، جولته بمتابعة سير الأعمال  والتأكد من حالة الإضاءة العامه بالطرق و الشوارع  والاحياء بقرية الجفجافة ، وذلك تمهيداً للافتتاح المسجد الكبير بالقرية في إطار احتفالات المحافظة باعياد تحرير سيناء. 

وأكد بغدادي ، على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في مختلف المواقع والقطاعات لتنظيم إحتفالات تليق بمركز ومدينة الحسنه مع ضمان إستمرار تقديم الخدمات للأهالي بالمركز والمدينة بنفس الجودة المعتادة والمستوي المطلوب بشكل دائم ومتواصل.
 

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الحسنة الشوارع قرى المشروعات تحرير

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