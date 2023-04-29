استعدادا للصيف.. رئيس مياه القناة: مراجعة منظومة الكلور بمحطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن البدء في انطلاق الحملة الشاملة لمراجعة وصيانة منظومة كلور في جميع محطات مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحى فى إقليم القناة " " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة فى العمل، واستعدادا لفصل الصيف.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من تركيب منظومات الكلور الجديدة وعمل صيانة لعدد من المحطات بمحافظات " السويس والإسماعيلية وبورسعيد" وتم ضبط مفاتيح جرعات الكلور، وانتظام حقن الكلور بوحدات المحطات، وتحميل وتشغيل الخطوط عليه وتم تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة، بالإضافة الي المتابعة المستعمرة علي تلك المحطات وعمل تقارير عن أداء عملها.

وأكد عصمت، أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لعمل التحاليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار لـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفورى والسريع مع أى تسريب للكلور قد يحدث فى المحطات، كما تعمل الإدارة على تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتتم مراجعة وصيانة منظومة الكلور فى تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية فى التعامل مع مكونات منظومة الكلور الحديثة.

وأوضح أن غرفة العمليات استقبلت خلال لـ 24 ساعة عدة بلاغات عن كسورات في شبكات مياه الشرب، وعلي الفور انتقلت فنيو وعمال وفرق الطوارئ، وتمكنوا من أصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها اصلاح كسر مفاجئ 8 بوصة بمنطقة عين غصين، واصلاح خط 600 مم بالقنطرة غرب، وخط 6 بوصة بالفردان، وخط 10 بوصة مدينة أبوصوير، كما تم الانتهاء من اصلاح خط 8 بوصة بالكيلو 2 منطقة عبد الرحيم.