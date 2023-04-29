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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يطالب قطاع السياحة المشاركة بمبادرة 11% بتحويل الدخل الدولاري مباشرة للبنوك

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، قطاع السياحة بالدخول في المبادرة ١١٪؜ وتم دخوله للمنظومة وتم الاتفاق على ان الدخل الدولاري يتحول مباشرة الى البنوك المصرية للاستفادة من هذه الموارد.

‎وأضاف أن مدينة العبور الجديدة التي لم تكن موجودة منذ ٤ سنوات بواقع ٨٢ ألف وحدة سيتم تسليم جزء كبير منها خلال الفتوة المقبلة تتضمن كاف شرائح السكن.

‎وأوضح أن الدولة المصرية قامت بحجم انجاز كبير في مشروعات البنية الاساسية ومشروعات الطرق ، حيث أن الوصول للمدن الجديدة كان من الصعب الوصول اليها لولا شبكة الطرق الجديدة التي سهلت العديد من الامور بشان الانتقال للمدن الجديدة.

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