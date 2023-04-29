مدبولي يطالب قطاع السياحة المشاركة بمبادرة 11% بتحويل الدخل الدولاري مباشرة للبنوك

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، قطاع السياحة بالدخول في المبادرة ١١٪ وتم دخوله للمنظومة وتم الاتفاق على ان الدخل الدولاري يتحول مباشرة الى البنوك المصرية للاستفادة من هذه الموارد.
وأضاف أن مدينة العبور الجديدة التي لم تكن موجودة منذ ٤ سنوات بواقع ٨٢ ألف وحدة سيتم تسليم جزء كبير منها خلال الفتوة المقبلة تتضمن كاف شرائح السكن.
وأوضح أن الدولة المصرية قامت بحجم انجاز كبير في مشروعات البنية الاساسية ومشروعات الطرق ، حيث أن الوصول للمدن الجديدة كان من الصعب الوصول اليها لولا شبكة الطرق الجديدة التي سهلت العديد من الامور بشان الانتقال للمدن الجديدة.