مدبولي يطالب قطاع السياحة المشاركة بمبادرة 11% بتحويل الدخل الدولاري مباشرة للبنوك

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، قطاع السياحة بالدخول في المبادرة ١١٪؜ وتم دخوله للمنظومة وتم الاتفاق على ان الدخل الدولاري يتحول مباشرة الى البنوك المصرية للاستفادة من هذه الموارد.

‎وأضاف أن مدينة العبور الجديدة التي لم تكن موجودة منذ ٤ سنوات بواقع ٨٢ ألف وحدة سيتم تسليم جزء كبير منها خلال الفتوة المقبلة تتضمن كاف شرائح السكن.

‎وأوضح أن الدولة المصرية قامت بحجم انجاز كبير في مشروعات البنية الاساسية ومشروعات الطرق ، حيث أن الوصول للمدن الجديدة كان من الصعب الوصول اليها لولا شبكة الطرق الجديدة التي سهلت العديد من الامور بشان الانتقال للمدن الجديدة.