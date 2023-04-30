حبس تاجر مخدرات لحيازته كيلو حشيش بمدينة بدر

قرّرت نيابة بدر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان قد ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي شخص بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها، وتولت النيابة التحقيق .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال استقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مـبلغ مالى - هاتفى محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.