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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

حبس
حبس

قرّرت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأضاف بتحصله على العملات الأجنبية من المترددين على مكاتب الصرافة راغبى تحويل العملات الأجنبية عن طريق إقناعهم بتغيير العُملات بسعر أفضل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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