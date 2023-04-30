صناعة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة.. اليوم

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن لجنة الصناعة بالبرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعاتها اليوم الأحد وغدا الأثنين وبعد غد الثلاثاء .

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستناقش خلال تلك الأيام عددا من طلبات الإحاطة بشأن المغالاة فى أسعار المدينة الصناعية فى بورسعيد وشرق التفريعة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه لابد من إعادة النظر فى المغالاة فى أسعار هذه المدن ، بهدف جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد اليوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري.