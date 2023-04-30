موازنة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة.. اليوم

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعاتها على مدار اليوم الأحد وغدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء .

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش خلال أيام الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلين عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بمشروعات لم يتم توجيه دعم مالي لها؛ مما تسبب فى تأخر تنفيذها.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد اليوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري.