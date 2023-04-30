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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة.. اليوم

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعاتها على مدار اليوم الأحد وغدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء .

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش خلال أيام الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلين عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بمشروعات لم يتم توجيه دعم مالي لها؛ مما تسبب فى تأخر تنفيذها.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد اليوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان طلبات الإحاطة رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

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