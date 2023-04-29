فلسطينيون يوجهون الشكر إلى مصر بعد إجلائهم من السودان

عرضت فضائية " القاهرة الإخبارية " تقريرا يرصد توجيه مجموعة من الفلسطينيين الشكر والتقدير إلى مصر بعد نجاح عملية إجلائهم من السودان .

وقال فلسطيني في التقرير :" واجهتنا مشاكل كثيرة داخل السودان، والجانب المصري بذل جهود كثيرة من أجل إنجاح عملية إجلاءنا من السودان، ومصر بذلت جهود رائعة من اجل إنجاح عملية إجلائنا من السودان ووصلنا إلى معبر رفح ".



وقالت فلسطينية في التقرير: “ مصر بلدنا الأم التي تحتضننا في أي مشكلة ولم نتحمل أي تكاليف أثناء رحلة وصولنا إلى معبر رفح ”.



وتابع فلسطيني آخر :" شعرنا بالراحة والسكينة بعد دخول مصر،ونشكر الجيش المصري والرئيس السيسي على مجهودات إجلائهم من السودان ".