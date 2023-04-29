اقتصاد الإمارات| دائرة السياحة تستعرض مبادرات الاستدامة خلال "سوق السفر العربي 2023"

تشارك دائرة الإقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي الذي يقام خلال الفترة من أول وحتى 4 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وبحسب ما جاء عبر وكالة الانباء الاماراتية الرسمية “ وام” فقد تستعرض "دبي للإقتصاد والسياحة" خلال مشاركتها في دورة هذا العام .. المقومات السياحية والعروض التي تقدمها مختلف الوجهات والشركاء في المدينة والجهود المبذولة لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 والأنشطة والبرامج التي تضمن استدامة نمو قطاع السياحة.

وشهد جناح دبي هذا العام زيادة في المساحة مع انضمام أكثر من 122 شريكًا وممثلًا عن الجهات الحكومية والفنادق وشركات إدارة الوجهات ومنظمي الرحلات السياحية إلى "دبي للاقتصاد والسياحة" ليرتفع عددهم بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2022 للترحيب بالمشاركين وزوار المعرض.

ويضم جناح دبي أيضًا مسؤولين وممثلين من الجهات الحكومية الرئيسية والشركاء بما في ذلك "دبي للثقافة" والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي وهيئة الصحة بدبي بالإضافة إلى متحف المستقبل ومدينة إكسبو دبي وماجد الفطيم.

وذكر عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن معرض سوق السفر العربي هذا العام يمثل نقطة تحول مع تسليطه الضوء على مفهوم الاستدامة ليتصدر اهتمام قطاع السياحة العالمي حيث أحرزت دبي بتوجيهات من القيادة الرشيدة طيلة سنوات المعرض السابقة تقدما استثنائيا في العديد من المجالات التي أسهمت في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة سياحية رائدة تمتلك مقومات هائلة وقادرة على تقديم عروض وتجارب مميزة ومتنوعة ومستدامة.

وأضاف: "سوف نستثمر تواجدنا في هذا المعرض الدولي المهم الذي يشارك به عدد كبير من أصحاب القرار والمسؤولين من أجل تبادل الآراء ومناقشة آلية العمل التي تقوم بها دبي لدعم مبادرات الاستدامة بما فيها مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 وذلك في الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023 وكذلك للحديث عن خريطة الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتصبح المدينة واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم".

وقال كاظم :"نتطلع عبر هذ الحدث العالمي السنوي المهم الذي تستضيفه المدينة إلى التعاون مع شركائنا والأطراف المعنية ومجتمع السفر العالمي بشكل عام للمحافظة على مكانة المدينة العالمية كوجهة سياحية مفضلة للزيارة وكذلك رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة وأن نكون إنموذجا يحتذى به لتعافي قطاع السياحة العالمي".

وستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المعرض كذلك بتسليط الضوء على إنجازات "مبادرة دبي للسياحة المستدامة" بما فيها "دبي تبادر" للإستدامة" التي تشجع الناس على تغيير أسلوب حياتهم من خلال الحد من استهلاك البلاستيك والتي تشمل القوارير ذات الإستخدام الواحد والتي نجحت في خفض ذلك النوع من القوارير سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة خلال عام واحد ابتداء من فبراير 2022.. وكجزء من التزام المدينة بالإستدامة فإنه لن يتم استخدام البلاستيك في جناح دبي خلال المعرض.

كما تستعرض الدائرة فنون الطهي و المأكولات لشركات وطنية وعلامات تجارية محلية مع ضمان أن تحمل الهدايا التي يتم توزيعها مفهوم الإستدامة.

كما تنظم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هذا العام أكبر برنامج استضافة للمشترين والذي يستمر على مدار ستة أيام في الفترة من 29 أبريل حتى 4 مايو والذي يستعرض إمكانات قطاع الضيافة المميز في دبي.

ومن المقرر أن يكون هذا التجمع هو الأكبر ليحطم الأرقام القياسية السابقة حيث سيشارك في البرنامج 450 من المشترين الذين يمثلون 31 سوقًا ودولة مختلفة من جميع قارات العالم.