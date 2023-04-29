كاتب صحفي: الدولة المصرية تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن |فيديو

علّق الكاتب الصحفي، عبداللطيف وهبة، علي افتتاح أكبر مصنع في العالم العام المقبل بالعاشر من رمضان لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك رسالة من جانب الحكومة لطمأنة المستثمرين سواء العرب أو المحليين في التسهيلات التي تقدمها لتذليل كافة العقبات، موضحاً أن مصر خلال الفترة الماضية اعتمدت الرخصة الذهبية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم نفس التسهيلات للمشروعات البسيطة والمتوسطة لمدة 3 سنوات، لحين توفيق الأوضاع.