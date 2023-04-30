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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتري PlayStation 5 بسرعة.. أفضل جهاز ألعاب

اشتري PlayStation
اشتري PlayStation 5 بسرعة..أفضل جهاز ألعاب

أنهت شركة سوني Sony اليابانية العملاقة، المالية مع إغلاق الربع في مارس على ارتفاع.  وقد سجلت أرباحًا تشغيلية قياسية بلغت 1.21 تريليون ين ياباني (أي ما يعادل  8.9 مليار دولار) ، متجاوزة توقعاتها،و يعود جزء كبير من هذا النجاح إلى مبيعات PlayStation 5 المتميزة.  

بحسب ما  ذكره  موقع  جي  إس  إم  آرينا  التقني، تتوقع سوني أن تكون المبيعات للعام المالي المقبل ، المنتهي في مارس 2024 ، حوالي 11.5 تريليون ين ياباني - تقريبًا نفس العام هذا العام.

ويرجع الفضل في هذا النجاح إلى مبيعات PlayStation 5 المتميزة ، حيث باعت سوني 19.1 مليون وحدة تحكم في السنة المالية - مقارنة بـ 11.5 مليون وحدة بيعت في السنة المالية السابقة ، والتي شابتها مشكلات في سلسلة التوريد.

  تأمل Sony في بيع 25 مليون في هذه السنة المالية (بحلول مارس 2024).  تقترب شركة Sony من 40 مليون عملية بيع من جهاز الألعاب PlayStation 5.

 

في المقابل ، شهد قسم الاتصالات المتنقلة انخفاضًا في مبيعاته إلى 356.8 مليار ين ياباني (أي ما  يعادل 2.62 مليار دولار) - أقل بنسبة 2.5٪ عن العام الماضي.  ومع ذلك ، لم تقدم الشركة رقمًا دقيقًا لعدد الهواتف المباعة . بينما سجل قسم الألعاب في سوني إيرادات بلغت 3.64 تريليون ين ياباني (أي ما  يعادل  27.3 مليار دولار).

 

ويعتبر الرابح الكبير الآخر لشركة Sony هو قسم الرقائق.  حققت أعمال مستشعرات الصور من سوني عائدات بقيمة 212.2 مليار ين ياباني (أي ما يعادل 1.56 مليار دولار أمريكي) - بزيادة قدرها 36٪ على أساس سنوي.

 

لكن سوني تتوقع أن تنخفض أعمال رقائق التصوير الخاصة بها بنسبة 5.7٪ في السنة المالية الحالية بسبب تباطؤ الطلب ، خاصة من صانعي الهواتف الذكية الصينيين.

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