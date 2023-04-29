زاخروفا: النخب السياسية في أمريكا وأوروبا تستخدم التكنولوجيا للاستفزاز والدعاية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم السبت إن النخب السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا تستخدم تكنولوجيا المعلومات للاستفزازات والدعاية.



واضافت زاخاروفا في خطاب فيديو للمشاركين في 'وورلد أون لاين' مؤتمر حول التعددية القطبية: 'تستخدم النخب السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا تقنيات الاتصال المعلوماتي للإثارة والاستفزازات والدعاية، وفي بعض الأحيان التلقين العقائدي بدلاً من تقديم معلومات غير منحازة لعامة الناس'.

وتقول زاخاروفا إن النخب الغربية تستخدم التقنيات لهذه الأغراض 'دون اعتبار لأعراف وتقاليد البلدان والمجتمعات المختلفة'.



وأضافت المتحدثة أنه من المستحيل أن يكون هناك المركز الوحيد للسيطرة على المعلومات ، على الرغم من جهود الغرب لإنشاء المركز.