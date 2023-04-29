بعد إجازة عيد الفطر .. إشغال سياحي يتعدى 70% بمنتجعات شرم الشيخ ودهب

عادت مرة اخرى ارتفاع معدلات الإشغال السياحي للفنادق والمنتجعات السياحي بمدينتي شرم الشيخ و دهب والذي يعتبر الاكبر منذ انعقاد قمة المناخ في نوفمبر الماضي.



واستمر ارتفاع الاشغال السياحي بشرم الشيخ حتي عقب عيد الفطر وخاصة من المصريين والعرب وعدد من الجنسيات الاخري الأوروبية.



ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري الإشغال السياحي الكبير الذي ظهر على الشواطئ والمناطق السياحية بشرم الشيخ ودهب.

وقال احمد الشيخ الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة بالغرف التجارية بجنوب سيناء إن الاشغالات السياحية في عيد الفطر وعقب العيد كانت مرتفعة مشيرا إلي إن شرم الشيخ اصبحت موسمية إلي حد كبير وتعتمد علي الإجازات والمناسبات مشيرا إلي إنه سوف تبدا شرم الشيخ في الانتعاش سياحية مرة اخرى .



قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات له إن المنتجعات السياحية بالمحافظة تشهد إقبالًا سياحيا غير مسبوق، تزامنا بداية الموسم السياحي الصيفي، خاصة أن المحافظة تتمتع بطقس معتدل مع الطبيعة الخلابة، والمقومات السياحية المتنوعة التي تلبي رغبات وأذواق كافة السائحين.



وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح أن مدن شرم الشيخ ودهب أعلى مدن المحافظة السياحية في نسبة الإشغال، إذ تشهد إقبالًا من السياحة الداخلية إضافة إلى السياحة الخارجية، وتليها مدن رأس سدر، وطابا، وسانت كاترين، ونويبع.وأكد أن مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات جوية سياحية يوميًا من نحو 27 دولة، وهي: "إيطاليا، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، ستونيا، النرويج، لاتفيا، استونيا، رومانيا، لازانيا، بولندا، أرمانيا، لبنان، كازاخستان، الإمارات، الدينمارك، الأردن السعودية، أوزبكستان، مولدوفا، استونيا، جورجينا، أذربيجان، بيلاروسيا، سويسرا، ليتوانيا، المغرب".

وأشار إلى أن هؤلاء السائحين يحرصون على زيارة المنتجعات السياحية بمدن دهب، طابا، نويبع، سانت كاترين، ولا تقتصر برامجهم السياحية على مدينة شرم الشيخ فقط، وتحرص إدارة المنتجعات السياحية على إعداد برامج ترفيهية متنوعة للسائحين كي تتناسب مع كافة الأذواق لجذب أكبر عدد إليها.وأوضح أن نسبة الإشغالات السياحية العامة بمنتجعات جنوب سيناء السياحية خلال أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك تجاوزت الـ 90%، ومن المتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة، نظرًا لزيادة الإقبال على الحجوزات تزامنًا مع بداية الموسم الصيفي.



وقالت مصادر بمطار شرم الشيخ الدولي، إن المطار استقبل خلال أيام عيد الفطر ، نحو 83 ألف سائح من مختلف جنسيات العالم على متن 426 رحلة جوية، بينهم 318 رحلة دولية، و 108 رحلة محلية "داخلية"، مشيرًا إلى أن معدل حركة الرحلات خلال هذه الفترة لا يقل عن معدلها خلال عيد الفطر وأعياد الربيع.



واكد مصدر بالسياحة ان الاشغالات السياحية بلغت نحو ٧٠ ٪ بمدينة شرم الشيخ وارتفعت اكثر بمدينة دهب لاقبال المصريين والشباب علي دهب.

