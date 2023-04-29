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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة الهجرة تكشف أبرز التحديات في إجلاء المصريين والرعايا الأجانب من السودان

السودان
السودان

كشفت سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبرز التحديات في عملية إجلاء المصريين والرعايا الأجانب من السودان.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن عدد المواطنين الذين تم إجلائهم من السودان حتى الأمس وصل إلى 6399 مواطن واستطاعت الدولة المصرية إرجاعهم من خلال 20 طلعة جوية بخلاف الطرق والمنافذ البرية.

وأضافت، أن الدولة حاليًا تركز على ثلاثة منافذ، مشيرة إلى أن المنفذ الأول هو بورتسودان ويتم فيه التواصل مع القنصلية المصرية هناك لتأمين عودة المصريين.

وأشارت إلي أن الدولة المصرية تواصل جهودها على مدار الساعة لإعادة المصريين من السودان، لافتة إلى أن الهدف من تغيير منافذ عبور المواطنين هو الحفاظ على سلامتهم ولا يمكن أن تعرض الدولة حياتهم للخطر، وأن الدولة دائمًا ما تبحث عن الممرات الأمنة حتى يستطيع المواطنين الوصول إلى مصر بأمان.

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