الأوقاف: عقد اختبارات التصفية بمسابقة إيفاد للقراء 2024.. 7 مايو

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن تبدأ اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة إيفاد رمضان للقراء لعام 1445هـ /2024م ، وذلك بالمديريات الإقليمية يوم الأحد الموافق 7 / 5/ 2023م ، مع موافاة الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالنتيجة معتمدة خلال72ساعة على الأكثر من تاريخ الامتحان.

ويأتي هذا تمهيدًا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية ، ويتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها.

وأكدت أنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها ، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستُجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة ، وهم : ــ

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